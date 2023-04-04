الهيئة العامة للأرصاد الجوية: «رياح مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الحرارة»

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتصدر تريند جوجل بعد بيانها الجديد عن حالة الطقس، حيث اعتلت محركات البحث في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 4/4/2023.

تفاصيل بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تستمر الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد برياح جنوبية غربية جافة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية: «رياح مثيرة للرمال والأتربة»

وقالت إنه تنشط الرياح الجنوبية الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 31 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 25 درجة مئوية، وشمال الصعيد 33 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 34 درجة مئوية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية: «ارتفاع درجات الحرارة اليوم»

ويشهد الطقس اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الإكثار من تناول السوائل»

ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين لمواجهة الطقس الحار بالإكثار من تناول السوائل خلال فترة الإفطار حتى السحور، مؤكدين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم تخفيف الملابس خلال ساعات الليل نظرا لانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.