عاجل| بنك جديد ينضم لسباق البنوك فى طرح شهادات مرتفعة العائد

أعلن بنك قطر الوطني طرح شهادات بعائد مرتفع 19.25% سنويا لينضم بذلك إلى قائمة البنوك التى تطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة بعد رفع البنك المركزي الفائدة 200 نقطة اساس.

وقال بنك قطر الوطني، إن الشهادة الجديدة تبلغ مدتها 3 سنوات، ويمكن شرائها بحد أدنى 500،000 جم ومضاعفات 1000 جم، كما ستوفر الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها، مشيرا إلى أنه يمكن شرائها اونلاين.

البنك الاهلى ومصر تطرح شهادات مرتفعة العائد:

اعلن البنك الاهلى المصرى وبنك مصر عن اصدار شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات ويعكسان الرؤية الايجابية لانخفاض اسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الاسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.

الأولى؛ شهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا

الثانية؛ شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪؜ لاول سنة و١٨٪؜ السنة الثانية و١٦٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

وكشف البنك الاهلى المصرى اقبال العملاء على الشهادات الجديدة بنوعيها ١٩٪؜ ثابتة وذات العائد المتدرج ٢٢٪؜ السنة الاولى و١٨٪؜ السنة الثانية و١٦٪؜ السنة الثالثة، حيث بلغت قيمة مدخرات العملاء فيهما ٤٨ مليار جنيه خلال اول يوم لاطلاق الشهادتين.