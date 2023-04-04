اتحاد الغرف التجارية يتعاون مع كبري المؤسسات الألمانية لتأهيل الشباب المصري للعمل في المانيا
أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن بدء تنظيم العديد من ورش العمل تنفيذًا لبروتوكول التعاون المشترك الذي وقعه الاتحاد العام للغرف التجارية مع منظمة هيومان رستارت الألمانية والذي يهدف إلى تأهيل الشباب المصري للإلتحاق بسوق العمل في المانيا في مختلف المجالات.
ووجه العربي شعبة شركات الحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية بسرعة البدأ في تنظيم الفعاليات والورش التي تساهم في توفير فرص عمل مشيدًا بالعمالة المصرية المشهود لها بالكفاءة والالتز
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