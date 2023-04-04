غرفة عمليات تجارية الجيزة: السلع متوافرة بمعارض أهلا رمضان

تلقى النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة التقرير الثانى من غرفة العمليات والمتابعة بتجارية الجيزة يشير إلى استمرار التوافد الكثيف للمواطنيين على المعارض وانتظام البيع بنفس الاسعار المخفضة وذلك بعد المرور على كافة معارض اهلا رمضان بالجيزة

واكد ناصر ان غرفة الجيزة تحرص على التواصل مع المواطنيين فى كافة المناسبات وممارسة دورها الاجتماعي فى خدمة أبناء الجيزة مشيرا إلى إنه عقب انتهاء معرض اهلا رمضان ستقيم الغرفة معرض لملابس ومستلزمات العيد مساهمة من الغرفة فى توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنيين.



وأشار رئيس تجارية الجيزة إلى المبادرات التى تطلقها الدولة واجهزتها استجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على التخفيف عن المواطنيين وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة فقد اطلقت الدولة معارض اهلا رمضان قبل مواعيدها بثلاث شهور بالاضافة إلى معارض كلنا واحد ومعارض وزارة الزراعة والمعارض اليومية بالمجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين.



وذكر عادل رزين مستشار رئيس الغرفة والمشرف على غرفة العمليات إنه تم تفقد معارض اهلا رمضان بالجيزة للاطمئنان على توافر السلع والمنتجات.

وأكدت تقارير المتابعة على توافر كافة اللحوم الحيه والطازجة والدواجن المبردة والمجمدة بكافة معارض أهلا رمضان بالجيزة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن والاسماك بالإضافة إلى السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والدقيق .



وأضاف رزين إنه تم التفقد من خلال لجنة غرفة العمليات لمعارض فيصل والمنيب والبدرشين و العياط والوراق وإمبابة الصف وأوسيم وأطفيح.