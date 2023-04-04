"الفجر" تعزي الزميلة شاهيناز الدماطي في وفاة والدها

تعزي جريدة الفجر وجميع العاملين بها الزميلة شاهيناز الدماطي، محررة بقسم أخبار عاجلة وصناعة المحتوى بموقع جريدة الفجر، في وفاة المغفور له بإذن الله والدها.

ويتقدم الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، والأستاذ أحمد مختار مدير تحرير موقع الفجر، بخالص العزاء للزميلة شاهيناز الدماطي، داعين الله أن يرحم الفقيد ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما تتقدم أسرة الفجر، والعاملين بها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الزميلة، داعين الله عز والله أن يرحم الفقيد ويلهم أهله الصبر والسلوان.