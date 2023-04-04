توصيل الغاز لـ 22 قرية بمدينة أطفيح بمبادرة "حياة كريمة"



أعلن الدكتور طارق الملا وزيرالبترول، أن مشروع "حياة كريمة" كان له نصيب كبير فى نتائج أعمال الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس"، حيث تم البدء فى توصيل الغاز لـ 22 قرية بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة وتنفيذ ما يقرب من 530 كيلومتر من الشبكات الأرضية، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 16 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى والمساهمة فى كافة مشروعات الدولة المختلفة مثل مشروع ممشى أهل مصر وتطوير منطقة المنتزة بالأسكندرية والمدينة الرياضية العالمية بطريق السخنة ومستشفى أهل مصر وأبراج مثلث ماسبيرو.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس" لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2022.

وشهدت الجمعية استعراض ما تم من تطوير شامل لمنظومة خدمة العملاء وتقديم الخدمات بنظام الشباك الواحد واستخدام التقنيات الحديثة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر عن طريق تدشين أول خدمة عملاء رقمية فى مصر "DCS" وتوفير خدمة العملاء المتنقلة فى اماكن التجمعات بالإضافة إلى الأعمال المبتكرة التى قامت الشركة بتفيذها مثل مشروعات تركيب خلايا الطاقة الشمسية وتنفيذ عمليات ثقب على الساخن على خطوط الصلب المختلفة أبزرها ماتم تنفيذه لصالح شركة النصر للبترول بالسويس، كما تم استعراض ما تم من خطوات لتطوير العنصر البشرى من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.