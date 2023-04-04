مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، مشاهدة محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول، يقود الريدز اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2023، أمام تشيلسي ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الكروي 2022-2023.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بتوقيت القاهرة والدول العربية

ينطلق اللقاء بين ليفربول وتشيلسي اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب ستامفورد بريدج عند الساعة الثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والتاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

beIN Sports 1 HD Premium

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

SuperSport HD 3 alb

beIN Sports HD 3 TR

Sky Sports Ultra HD (4K)

Eleven Sports 1 HD portugal

Spiler 1 TV

Turkmenistan Sport HD

Sky Sports Premier League UK

DAZN 1 Espana HD

Arena Sport 2 HD Premium Serbia

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

معلق مباراة ليفربول وتشيلسي

حفيظ دراجي

ويحرز الإسباني تياجو ألكانتارا والكولومبي لويس دياز، لاعبا ليفربول، تقدما في عملية التعافي، رغم أنهما ليسا جاهزين بعد لمواجهة تشيلسي اليوم الثلاثاء في البريميرليج. وتعرض تياجو لإصابة في الحوض في فبراير/ الماضي، لكنه انضم للتدريبات مؤخرا ولا يزال غير جاهز لمباراة تشيلسي. وينطبق نفس الوضع على دياز الذي أوشك على التعافي من إصابته في الركبة، والتي أجبرته على الخضوع لجراحة والغياب عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي.

تشيلسي ضد ليفربول



فشل ليفربول في الحفاظ على الرتم والاستمرارية في تحقيق الانتصارات والنتائج الجيدة واستكمال المسيرة، رغم الوعود التي قدمها اللاعبون وقتها بأنهم سيبنون على هذا الفوز.

وخرج ليفربول من كل البطولات هذا الموسم، وهم على وشك لموسم صفري بعد احتلالهم المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد ٤٢ نقطة.