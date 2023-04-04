بث مباشر ليفربول وتشيلسي يلا شوت| ماتش ليفربول بث مباشر| مشاهدة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي، يستعد ملعب "ستامفورد بريدج" لاستقبال مباراة كروية من العيار الثقيل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ستجمع فريق تشيلسي الإنجليزي بضيفه ليفربول في مواجهة ضمن منافسات الجولة الثامنة المؤجلة من الموسم الحالي 2022-2023. ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر وستذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium، مشاهدة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي.

بث مباشر ليفربول وتشيلسي يلا شوت، ويدخل فريق ليفربول هذه المواجهة وهو يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 38 نقطة، ويبدو أن الفريقين ليسا في أفضل حالاتهما، حيث يدخل ليفربول هذه المباراة بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية، بعد الانتصار الكبير الذي حققه على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، في حين يعاني فريق تشيلسي من الخسارة المؤلمة أمام أستون فيلا بنتيجة 2-0 في الجولة السابقة من الدوري.

ماتش ليفربول بث مباشر، وتأتي هذه المباراة في وقت حرج لفريق ليفربول الذي يواجه مشاكل كبيرة في الحفاظ على التوازن وتحقيق الانتصارات، حيث خرج الفريق من جميع البطولات هذا الموسم ويحتل المركز الثامن في جدول الترتيب، بينما يأمل فريق تشيلسي في العودة إلى المسار الصحيح بعد الخسارة المؤلمة أمام أستون فيلا، وسيسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة للارتقاء في جدول الترتيب وتحسين أدائه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

المباراة ليفربول وتشيلسي البطولة الدوري الإنجليزي المعلق حفيظ الدراجي القنوات الناقلة beIN Sports 1 HD PREMIUM الملعب ستامفورد بريدج

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توقيت مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

مصر الساعة 9:00 السعودية الساعة 10:00 الإمارات الساعة 11:00 الجزائر الساعة 8:00 المغرب الساعة 7:00

التشكل المتوقع ليفربول المتوقع أمام تشيلسي

أليسون بيكر.

أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

فابينيو – هارفي إليوت – جوردان هندرسون.

داروين نونييز – محمد صلاح – كودي جاكبو.

التشكيل المتوقع تشليسي أمام ليفربول

كيبا.

ريس جيمس – كاليدو كوليبالي – بينوا بادياشيلي.

بن تشيلويل – إنزو فيرنانديز – ماتيو كوفاسيتش – لوفتس شيك.

جواو فيليكس – كاي هافيرتز – ماسون ماونت.

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ترتيب ليفربول أمام تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

لعب ف ت خ له علية الفرق النقاط 27 12 6 9 48 33 15 42

ترتيب تشيلسي أمام ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي