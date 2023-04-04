مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ليفربول وتشيلسي beIN sport، يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج، بالمباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ستكون المباراة هي الأولى للبلوز بعد إقالة المدرب غراهام بوتر، على أن يتولى المدرب برونو سالتور المسؤولية لحين التعاقد مع مدرب دائم.

ويدخل ليفربول المباراة بعد هزيمة ثقيلة من مانشستر سيتي برباعية، في حين تلقى تشيلسي هزيمة من أستون فيلا بهدفين نظيفين.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023

تُنقل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكلٍ حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ليفربول وتشيلسي beIN sport

وخصصت القناة القطرية قناة "beIN Sports HD 1 Premium" لنقل مباراة تشيلسي وليفربول المرتقبة.

معلق مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023

حسب ما أعلنته بي إن سبورتس، فإن المعلق الجزائري حفيظ الدراجي هو من سيتولى مهمة التعليق على مباراة تشيلسي وليفربول.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ليفربول وتشيلسي beIN sport

ويمكن متابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي، وذلك من خلال الانتقال إلى قناة "beIN Sports HD 1 English".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023؟

سيكون البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي متاحًا من خلال وسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى هي خدمة بي إن كونكت.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ليفربول وتشيلسي beIN sport

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

ما موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023؟

ستقام مباراة ليفربول وتشيلسي مساء الثلاثاء الموافق 4 أبريل/نيسان 2023، على ملعب ستامفورد بريدج.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ليفربول وتشيلسي beIN sport

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ليفربول وتشيلسي beIN sport