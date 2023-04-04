يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر الآن Liverpool Vs Chelsea الدوري الإنجليزي

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بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر الآن Liverpool Vs Chelsea الدوري الإنجليزي ، يستعد ملعب ستامفورد بريدج لاستقبال مباراة كروية من العيار الثقيل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ستجمع فريق تشيلسي الإنجليزي بضيفه ليفربول في مواجهة ضمن منافسات الجولة الثامنة المؤجلة من الموسم الحالي 2022-2023. ويأتي هذا اللقاء بعد إقالة المدرب غراهام بوتر من تدريب تشيلسي، وتولي المدرب برونو سالتور المسؤولية لحين التعاقد مع مدرب دائم.

ويدخل فريق ليفربول هذه المواجهة وهو يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، وهو يواجه مشاكل كبيرة في الحفاظ على التوازن وتحقيق الانتصارات، بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية، بعد الانتصار الكبير الذي حققه على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة.

من جانبه، يعاني فريق تشيلسي من نتائج سلبية في الفترة الأخيرة، حيث تلقى الفريق هزيمة مؤلمة أمام أستون فيلا بنتيجة 2-0 في الجولة السابقة من الدوري، ويحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة.

ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة مليئة بالتحديات والإثارة على حد سواء، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وتحسين موقفه في جدول الترتيب. وسيكون هذا التحدي أكبر بكثير لفريق تشيلسي الذي يعاني من قلة الثقة بعد تعرضه لعدة هزائم متتالية، ولكنه يأمل في العودة إلى المسار الصحيح في هذه المباراة الهامة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 

المباراةليفربول وتشيلسي
البطولةالدوري الإنجليزي
المعلقحفيظ الدراجي
القنوات الناقلةbeIN Sports 1 HD PREMIUM
الملعبستامفورد بريدج

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

 

توقيت مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

مصرالساعة 9:00
السعوديةالساعة 10:00
الإماراتالساعة 11:00
الجزائرالساعة 8:00
المغربالساعة 7:00

التشكل المتوقع ليفربول المتوقع أمام تشيلسي

أليسون بيكر.

أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

فابينيو – هارفي إليوت – جوردان هندرسون.

داروين نونييز – محمد صلاح – كودي جاكبو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

التشكيل المتوقع تشليسي أمام ليفربول 

كيبا.

ريس جيمس – كاليدو كوليبالي – بينوا بادياشيلي.

بن تشيلويل – إنزو فيرنانديز – ماتيو كوفاسيتش – لوفتس شيك.

جواو فيليكس – كاي هافيرتز – ماسون ماونت.

ترتيب ليفربول أمام تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

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ترتيب تشيلسي أمام ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

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