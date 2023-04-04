ليفربول ضد تشيلسي Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في البريميرليج

ليفربول ضد تشيلسي Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في البريميرليج

بث مباشر
بوابة الفجر

ليفربول ضد تشيلسي Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في البريميرليج، يستعد فريق ليفربول لمباراة هامة ضد منافسه التقليدي تشيلسي في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام هذه المباراة على ملعب ستامفورد بريدج، ويأمل الفريقان في تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث لتحسين موقفهما في جدول الترتيب.

ينتظر فريق ليفربول هذه المباراة بعد انتهاء مباراتهم ضد مانشستر سيتي بخسارة كبيرة بنتيجة 4-1، وسيسعى الفريق لتحسين مستواه واستعادة الثقة بعد النتائج السلبية في المباريات الأخيرة. وستكون هذه المباراة فرصة للاعبي ليفربول لإظهار ما يستطيعون عمله وتحقيق الفوز.

من جهته، يعاني فريق تشيلسي من سوء النتائج في الفترة الأخيرة، وتم إقالة مدرب الفريق جراهام بوتر بعد سلسلة من النتائج السلبية. وسيتولى المدرب برونو سالتور المسؤولية لحين التعاقد مع مدرب دائم. يأمل فريق تشيلسي في الفوز في مباراتهم الأولى بعد إقالة المدرب السابق، وستكون هذه المباراة فرصة للفريق للعودة إلى الانتصارات.

من المتوقع أن يشهد هذا اللقاء منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يتطلع كل منهم إلى تحقيق الفوز. وستعتمد فرق المباراة على اللاعبين الأساسيين في تحقيق النتائج الإيجابية، ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومثيرًا للإثارة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 

المباراةليفربول وتشيلسي
البطولةالدوري الإنجليزي
المعلقحفيظ الدراجي
القنوات الناقلةbeIN Sports 1 HD PREMIUM
الملعبستامفورد بريدج

توقيت مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

مصرالساعة 9:00
السعوديةالساعة 10:00
الإماراتالساعة 11:00
الجزائرالساعة 8:00
المغربالساعة 7:00

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

 

التشكل المتوقع ليفربول المتوقع أمام تشيلسي

أليسون بيكر.

أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

فابينيو – هارفي إليوت – جوردان هندرسون.

داروين نونييز – محمد صلاح – كودي جاكبو.

التشكيل المتوقع تشليسي أمام ليفربول 

كيبا.

ريس جيمس – كاليدو كوليبالي – بينوا بادياشيلي.

بن تشيلويل – إنزو فيرنانديز – ماتيو كوفاسيتش – لوفتس شيك.

جواو فيليكس – كاي هافيرتز – ماسون ماونت.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

 

ترتيب ليفربول أمام تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

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ترتيب تشيلسي أمام ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

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