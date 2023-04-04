مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت: بث مباشر ليفربول وتشيلسي يلا شوت كورة لايف اليوم 4-4-2023

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت: بث مباشر ليفربول وتشيلسي يلا شوت كورة لايف اليوم 4-4-2023، ويستعد فريق ليفربول لمواجهة فريق تشيلسي في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على ملعب ستامفورد بريدج. يعد هذا اللقاء من المباريات الهامة التي ستحدد مصير الفريقين في المنافسة على اللقب، وسيسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وكانت المباراة بين الفريقين في الجولة الأولى من الدوري الحالي، على ملعب الأنفيلد، قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف. ولكن بعد مرور الوقت، تحسن أداء فريق ليفربول وبات يحقق الانتصارات بشكل متتالي، فيما تعثر فريق تشيلسي في المباريات الأخيرة وقرر إقالة مدربه جراهام بوتر.

يدخل فريق ليفربول هذه المباراة بعد خسارته في المباراة الأخيرة أمام فريق مانشستر سيتي بنتيجة 4-1، وسيسعى الفريق لتحسين أدائه وتعويض النقاط التي فقدها في المباراة السابقة. وسيعتمد الفريق في هذه المباراة على نجومه الأساسيين كالمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو والبرازيلي فابينيو.

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من جهته، يدخل فريق تشيلسي هذه المباراة بعد إقالة مدربه جراهام بوتر بسبب سوء النتائج، وسيسعى الفريق لتحقيق الفوز في أول مباراة له بعد تولي المدرب الجديد برونو سالتور المسؤولية. وسيعتمد فريق تشيلسي في هذه المباراة على نجومه الأساسيين كروميلو لوكاكو وكاي هافيرتز وتيمو فيرنر.

يتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث. وستكون هذه المباراة فرصة للاعبي الفريقين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم الكروية، والتألق أمام الجماهير الحاضرة في الملعب والمتابعين عبر الشاشات التلفزيونية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

 

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بتوقيت القاهرة والدول العربية

ينطلق اللقاء بين ليفربول وتشيلسي اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب ستامفورد بريدج عند الساعة الثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والتاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي. 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

beIN Sports 1 HD Premium

Setanta Sports 1 Eurasia HD
Sky Sports Main Event UK
Diema Sport 2 HD
Digi Sport 1 HD Romania
beIN Sports HD 1 English
SuperSport HD 3 alb
beIN Sports HD 3 TR
Sky Sports Ultra HD (4K)
Eleven Sports 1 HD portugal
Spiler 1 TV
Turkmenistan Sport HD
Sky Sports Premier League UK
DAZN 1 Espana HD
Arena Sport 2 HD Premium Serbia

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