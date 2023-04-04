يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي، يتفوق ليفربول تاريخيا على تشيلسي في المواجهات المباشرة بينهما، وذلك قبل قمة اليوم الثلاثاء، والمؤجلة من منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز للموسم الجارى 2022 - 2023.



موعد مباراة تشيلسي وليفربول

وتقام مباراة تشيلسى ضد ليفربول فى تمام فى تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.ويشهد تاريخ المواجهات بين الفريقين تفوق ملحوظ للريدز، إذ التقى الفريقان في 182 مباراة سابقة، تمكن خلالها ليفربول في الفوز في 78 مباراة، بينما حقق تشيلسي الفوز في 61 مباراة وحسم التعادل نتيجة 43 مواجهة.كما تمكن هجوم ليفربول من هز شباك تشيلسي في 265 مناسبة، بينما استطاع البلوز من زيارة شباك الليفر بـ 242 هدفًا.

كانت المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 من عمر الدوري الانجليزي للموسم الجاري قد حسمها التعادل السلبي دون أهداف في الحادي العشرين من يناير 2023.ويلعب تشيلسي ضد ليفربول تحت شعار مواجهة الجريحين، حيث خسر البلوز بهدفين في الجولة الماضية على يد استون فيلا، في حين تلقى الريدز خسارة ثقيلة على يد السيتي بنتيجة 4/1.ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: كوناتى، فان دايك، تسيميكاس، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ميلنر، فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، نونيز.



رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

فيما يضم تشكيل تشيلسى المتوقع كل من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كوليبالى، فوفانا، بادياشيلي.

خط الوسط: كوفاسيتش، كانتى، إنزو فرنانديز، جيمس، بن تشيلويل.

خط الهجوم: جواو فيليكس، هافيرتز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

تشيلسى ضد ليفربول

ويدخل ليفربول اللقاء محتلا المركز الثامن برصيد 42 نقطة، في المقابل يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.

ومنذ الفوز بسباعية خاض ليفربول 3 مباريات تعرض للخسارة فيها جميها على يد بورنموث بهدف نظيف، وأمام ريال مدريد بالنتيجة نفسها، وأخيرا خسر ليفربول أمس على يد مانشستر سيتي 4 - 1، ليفشل في تحقيق أي فوز بعد السباعية التي دمر بها يونايتد.

في المقابل لا يمر تشيلسي بأفضل أحواله، إذ خسر مؤخرا من أستون فيلا بثنائية نظيفة، ليقرر الإطاحة بالمدرب جراهام بوتر بعد 31 مباراة مع الفريق.