يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش ليفربول جودة متعددة ، يتوقع الكثيرون أن تكون مباراة اليوم بين تشيلسي وليفربول مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث ستجمع بين فريقين يسعيان لتحقيق الفوز والانتصار في هذه المباراة المهمة. وعلى الرغم من أن تشيلسي لديه فرصة جيدة للفوز في هذه المباراة إذ يلعب على أرضه وبين جماهيره، إلا أنه يواجه فريقًا قويًا يمتلك خبرة كبيرة في المنافسات الكروية.

ويظهر تاريخ المواجهات بين الفريقين تفوقًا لفريق ليفربول، حيث فاز في 78 مباراة من أصل 182 مواجهة سابقة بين الفريقين. وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك فريق ليفربول هجومًا قويًا وفعالًا، حيث تمكن من هز شباك تشيلسي في 265 مناسبة، فيما استطاع البلوز تسجيل 242 هدفًا.

ويأمل فريق تشيلسي في الفوز في هذه المباراة بعد تعادله في المواجهة السابقة دون أهداف، وذلك بعد أن قرر الفريق إقالة مدربه جراهام بوتر بسبب سوء النتائج. وسيعتمد الفريق في هذه المباراة على نجومه الأساسيين مثل كروميلو لوكاكو وكاي هافيرتز وتيمو فيرنر، الذين يمتلكون مهارات فنية عالية.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

المباراة ليفربول وتشيلسي البطولة الدوري الإنجليزي المعلق حفيظ الدراجي القنوات الناقلة beIN Sports 1 HD PREMIUM الملعب ستامفورد بريدج

توقيت مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

مصر الساعة 9:00 السعودية الساعة 10:00 الإمارات الساعة 11:00 الجزائر الساعة 8:00 المغرب الساعة 7:00

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التشكل المتوقع ليفربول المتوقع أمام تشيلسي

أليسون بيكر.

أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

فابينيو – هارفي إليوت – جوردان هندرسون.

داروين نونييز – محمد صلاح – كودي جاكبو.

التشكيل المتوقع تشليسي أمام ليفربول

كيبا.

ريس جيمس – كاليدو كوليبالي – بينوا بادياشيلي.

بن تشيلويل – إنزو فيرنانديز – ماتيو كوفاسيتش – لوفتس شيك.

جواو فيليكس – كاي هافيرتز – ماسون ماونت.

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ترتيب ليفربول أمام تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

لعب ف ت خ له علية الفرق النقاط 27 12 6 9 48 33 15 42

ترتيب تشيلسي أمام ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي