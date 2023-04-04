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يلا شوت بث مباشر ليفربول hd | مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا كورة أون لاين | ماتش ليفربول وتشيلسي

يلا شوت بث مباشر ليفربول hd | مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا كورة أون لاين | ماتش ليفربول وتشيلسي

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت بث مباشر ليفربول hd | مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا كورة أون لاين | ماتش ليفربول وتشيلسي، يستضيف استاد "ستامفورد بريدج" معقل فريق تشيلسي مباراة من العيار الثقيل تجمع بين البلوز ضد فريق ليفربول فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، والمؤجلة من منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الجاري 2022-23.

ويدخل ليفربول اللقاء محتلا المركز الثامن برصيد 42 نقطة، فى المقابل يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.

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ولا يبدو الفريقان فى أفضل أحوالهما، حيث يدخل ليفربول اللقاء بعد 3 خسائر متتالية بعد الفوز الكبير الذي حققه على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، لكن يبدو ان هناك لعنة ضربت الفريق منذ هذا الفوز الكبير، حيث لم يحقق أى انتصار بعدها.

ومنذ الفوز بسباعية خاض ليفربول 3 مباريات تعرض للخسارة فيها جميها على يد بورنموث بهدف نظيف، وأمام ريال مدريد بالنتيجة نفسها، وأخيرا خسر ليفربول أمس على يد مانشستر سيتي 4/1، ليفشل فى تحقيق أى فوز بعد السباعية التي دمر بها يونايتد.

فشل ليفربول فى الحفاظ على الرتم والاستمرارية في تحقيق الانتصارات والنتائج الجيدة واستكمال المسيرة، رغم الوعود التي قدمها اللاعبون وقتها بأنهم سيبنون على هذا الفوز.

وخرج ليفربول من كل البطولات هذا الموسم، وهم على وشك لموسم صفري بعد احتلالهم المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا كورة أون لاين

في المقابل، لا يمر تشيلسي بأفضل أحواله، إذ خسر مؤخرا من أستون فيلا بثنائية نظيفة، ليقرر الإطاحة بالمدرب جراهام بوتر بعد 31 مباراة مع الفريق.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

وقبل لقاء الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي لعب صلاح ضد تشيلسي 20 مباراة ونجح خلالها في تحقيق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 6، وسجل صلاح في شباك البلوز 7 أهداف وصنع هدفين وتلقى بطاقة صفراء وحيدة.

ويعد تشيلسي أكثر خصم لعب أمامه محمد صلاح مباريات بين أندية الدوري الإنجليزي برصيد 20 مباراة، وشهدت اخر مواجهة بين ليفربول وتشيلسي التعادل السلبي دون أهداف في ملعب انفيلد في الدور الأول من الدوري.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بتوقيت القاهرة والدول العربية

ينطلق اللقاء بين ليفربول وتشيلسي اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب ستامفورد بريدج عند الساعة الثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والتاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي. 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

beIN Sports 1 HD Premium

Setanta Sports 1 Eurasia HD
Sky Sports Main Event UK
Diema Sport 2 HD
Digi Sport 1 HD Romania
beIN Sports HD 1 English
SuperSport HD 3 alb
beIN Sports HD 3 TR
Sky Sports Ultra HD (4K)
Eleven Sports 1 HD portugal
Spiler 1 TV
Turkmenistan Sport HD
Sky Sports Premier League UK
DAZN 1 Espana HD
Arena Sport 2 HD Premium Serbia

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