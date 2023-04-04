يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر yalla shoot يلا شوت مباراة ليفربول بث مباشر دون تقطيع

يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر yalla shoot يلا شوت مباراة ليفربول بث مباشر دون تقطيع، يستضيف ملعب ستامفورد بريدج اليوم مباراة كروية مرتقبة تجمع بين فريق تشيلسي ونظيره ليفربول، وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويأتي هذا اللقاء بعد تأجيله من الجولة الثامنة من المسابقة، ويأمل كل من البلوز والريدز في تحقيق الفوز واستعادة الثقة بأنفسهم.

ويدخل فريق ليفربول المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 42 نقطة، وهو ما يعتبر نتيجة غير مرضية لفريق كبير مثله، في حين يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة، وهو أمر يثير الكثير من القلق لدى جماهيره ومحبيه.

ويبدو أن الفريقين ليسا في أفضل حالاتهما، حيث يدخل ليفربول المباراة بعد خسارات متتالية، بعد الفوز الكبير الذي حققه على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف نظيفة، وهو ما يعكس تذبذب أداء الفريق وعدم استقراره في الفترة الأخيرة. ومنذ ذلك الحين، لم يحقق الفريق أي انتصار، حيث لعب ثلاث مباريات وخسرها جميعًا، الأولى كانت أمام بورنموث بهدف نظيف، والثانية كانت أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بالنتيجة نفسها، وأخيرًا، خسر ليفربول مباراته أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-1، وهو ما يعكس أزمة حقيقية تمر بها الفرقة الحمراء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

وبالرغم من الوعود التي قدمها اللاعبون بأنهم سيبنون على هذا الفوز، إلا أنهم فشلوا في الحفاظ على الرتم والاستمرارية في تحقيق الانتصارات والنتائج الجيدة واستكمال المسيرة، مما يجعل المباراة القادمة أمام تشيلسي فرصة حقيقية للفريق للعودة للنتائج الإيجابية والارتقاء في ترتيب الدوري.

من جهته، يسعى فريق تشيلسي للاستفادة من ضعف ليفربول وتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، وذلك للخروج من الأزمة التي يمر بها في الفترة الأخيرة، والارتقاء في جدول الترتيب.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بتوقيت القاهرة والدول العربية

ينطلق اللقاء بين ليفربول وتشيلسي اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب ستامفورد بريدج عند الساعة الثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والتاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

beIN Sports 1 HD Premium

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

SuperSport HD 3 alb

beIN Sports HD 3 TR

Sky Sports Ultra HD (4K)

Eleven Sports 1 HD portugal

Spiler 1 TV

Turkmenistan Sport HD

Sky Sports Premier League UK

DAZN 1 Espana HD

Arena Sport 2 HD Premium Serbia