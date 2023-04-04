يلا شووت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شووت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم يوتيوب YALLA SHOOT، بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تقام مساء اليوم 4 أبريل 2023.

شهد بث مباشر مباراة ليفربول ضد تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تأتي المباراة بين ليفربول وتشيلسي اليوم الثلاثاء مؤجلة من شهر سبتمبر الماضي وتحديدًا من الجولة التاسعة للبريميرليج.

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي على أرض ملعب استاد «ستامفورد بريدج» في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويحتل ليفربول قبل مباراة اليوم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، أما فريق تشيلسي فيحتل المركز الحادي عشر وله 38 نقطة في جدول الترتيب.

ويدخل الفريقان المباراة بظروف صعبة ومعنويات منخفضة بعد خسارة كل منهما في الجولة الماضية حيث خسر ليفربول أمام الغريم التقليدي مانشستر سيتي برباعية مذلة.

أما فريق تشيلسي فسقط أمام أستون فيلا وهى الخسارة التي تسببت في رحيل المدير الفني السابق للفريق جراهام بوتر والتعاقد بصورة مؤقتة مع خليفته برونو سالتو.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة ليفربول وتشيلسي من حيث الموعد والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل وكافة التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة الصعبة والقوية:

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة وعند الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية، وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

سيتم بث مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط

ويتم نقل مباراة ليفربول وتشيلسي عبر قناة

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

قنوات آخرى تنقل مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

SuperSport HD 3 alb

beIN Sports HD 3 TR

Sky Sports Ultra HD (4K)

Eleven Sports 1 HD portugal

Spiler 1 TV

Turkmenistan Sport HD

Sky Sports Premier League UK

DAZN 1 Espana HD

Arena Sport 2 HD Premium Serbia

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

معلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يقوم المعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد تشيلسي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – كوستاس تسيميكاس – ترينت ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: ديوجو جوتا – فابينيو – جوردان هيندرسون.

في خط الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – داروين نونيز.

مدرب تشيلسي الجديد يتحدث عن مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

أكد برونو سالتو المدير الفني الجديد المؤقت لفريق تشيلسي عن مباراة ليفربول وقال إنه يراها فرصة بالنسبة للاعبين موضحا: «الأمر يتعلق بالفوز، والتحضير سيساعدنا كثيرًا».

وقال عن مواجهة يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول: «أكن إعجابا كبيرا له، هم يمرون بموسم صعب، ولكنهم يملكون لاعبين بارزين، وعلينا الاستعداد».

وأضاف: «توليت المهمة منذ ساعات، ولكني أتواجد في كرة القدم منذ 24 عامًا، وأشعر بقدرتي على تقديم المساعدة وخاصة للاعبين الصغار».

وعن رغبته في تولى مهمة تدريب تشيلسي بصورة دائمة اختتم: «هذا أمر لا أسيطر عليه، أركز فقط فيما أتحكم به، مررت بـ12 ساعة غاية في الصعوبة، كان على خلالها التعامل مع المؤتمر الصحفي واللاعبين وعلاقتي بجراهام وتأثير ذلك القرار على أسرته».