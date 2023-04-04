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يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLASHOOT

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بوابة الفجر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLASHOOT، بث مباشر مباراة تشيلسي وليفربول، يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة نارية تجمع بين تشيلسي وليفربول، اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2023، حيث تعتبر المباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدوري الإنجليزى الممتاز، وتقام على ستاد ستامفورد بريدج فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي بث مباشر

يدخل فريق ليفربول اللقاء محتلًا المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يحتل فريق تشيلسي في المركز الحادي عشر.

تشيلسي الذي يعاني بشكل كبير هذا الموسم، يريد تصحيح أوضاعه، وإيقاف نزيف النقاط الذي يتعرض له بعد إقالة مدربه جراهام بوتر لسوء النتائج، ويريد أن تكون البداية أمام الريدز من أجل إنقاذ من يمكن إنقاذه في الموسم.

أما ليفربول لا يختلف كثيرًا عن تشيلسي فهو يعاني بشكل كبير هذا الموسم ويسعى إلى مصالحة جماهيره عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا، والخسارة أمام بورنموث ثم مانشستر سيتي، ويأمل مديره الفنى الألمانى يورجن كلوب فى اقتناص نقاط المباراة الثلاث، من أجل التقدم خطوه نحو مراكز الأربعة الكبار، ليستطيع المشاركة فى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر الرياضي، خدمة خاصة لمتابعيه، تتضمن بث مباشر لمباراة تشيلسى وليفربول فى الأسبوع المؤجل من الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى الإنجليزى والذى سيقام على ستاد ستانفورد بريدج معقل البلوز، والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاء 4 إبريل الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

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