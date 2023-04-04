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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2023، مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي ينتظرها الملايين من عشاق الدوري الإنجليزي خاصة ان كل فريقه منها سواء ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح أو فريق تشيلسي يحظيان بشعبية جماهيرية كبيرة.

ترتيب ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ان مني ليفربول بهزيمة قاسية في مباراته الأخيرة أمام فريق مانشستر سيتي 4/1، ويمتلك فريق ليفربول 42 نقطة، فيما يحتل فريق تشيلسي المركز الحادي عشر في ترتسب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريقا ليفربول وتشيلسي الثلاثاء 4 أبريل 2023 عند الساعة الثامنة مساء مشاء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والأردن وجنوب إفريقيا والسودان، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر وعمان والكويت، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

ملعب مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب ستاد ستامفورد بريدج مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والمقرر لها الثلاثاء 5 أبريل عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والمقرر لها الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر حيث تمتلك قناة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإنجليزي

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي | اضغط هنــــا

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