بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي كورة اون لاين|يلا شوت مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر HD| مشاهده مباراه ليفربول وتشيلسي YouTube، يعاني فريقا تشيلسي وليفربول من سوء نتائج وأداءً متذبذبًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما، مساء اليوم الثلاثاءفى التاسعة مساء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة رقم 8 من عمر الدوري الانجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي كورة اون لاين|يلا شوت مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر HD| مشاهده مباراه ليفربول وتشيلسي YouTube، يحتل تشيلسي المركز الـ 11 برصيد 38 نقطة، من الفوز في 10 مباريات والخسارة في مثها والتعادل في 8 مباريات، ويتواجد ليفربول في المركز الـ8 برصيد 42 نقطة، من الفوز في 12 مباراة والخسارة في 9 والتعادل في 6 مباريات.

يدخل الفريقان المواجهة تحت شعار مواجهة الجريحين، حيث خسر تشيلسي بهدفين في الجولة الماضية على يد استون فيلا، في حين تلقى ليفربول خسارة ثقيلة على يد السيتي بنتيجة 4/1.

بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي كورة اون لاين|يلا شوت مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر HD| مشاهده مباراه ليفربول وتشيلسي YouTube، ويشهد تاريخ المواجهات بين الفريقين تفوق ملحوظ للريدز، إذ التقى الفريقان في 182 مباراة سابقة، تمكن خلالها ليفربول في الفوز في 78 مباراة، بينما حقق تشيلسي الفوز في 61 مباراة وحسم التعادل نتيجة 43 مواجهة.

وتمكن هجوم ليفربول من هز شباك تشيلسي في 265 مناسبة، بينما استطاع البلوز من زيارة شباك الليفر بـ 242 هدفًا..

وكانت المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 من عمر الدوري الانجليزي للموسم الجاري قد حسمها التعادل السلبي دون أهداف في الحادي العشرين من يناير 2

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تشكيل تشيلسي أمام ليفربول

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: خاليدو كوليبالي، فوفانا، مارك كوكوريا.

خط الوسط: ريس جيمس، إنزو فرنانديز، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش، بن تشيلويل.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، جواو فيليكس.

تشكيل ليفربول اليوم أمام تشيلسي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جوميز، إبراهيما كوناتي، جويل ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو. كيرتس جونز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، روبرتو فيرمينو، داروين نونيز.

بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي كورة اون لاين|يلا شوت مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر HD| مشاهده مباراه ليفربول وتشيلسي YouTube

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