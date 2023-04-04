يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر Liverpool يلا كورة مباراة ليفربول دون تقطيع

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي Liverpool يلا كورة مباراة ليفربول بدون تقطيع

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي Liverpool يلا كورة مباراة ليفربول دون تقطيع ، يواجه فريقا تشيلسي وليفربول صعوبات كبيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة في الجولة المؤجلة من الدوري، التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، بينما يتراجع ليفربول إلى المركز الثامن برصيد 42 نقطة، وتعود هذه الصورة الباهتة لأداء متذبذب للفريقين على مدار الموسم.

يدخل الفريقان المواجهة تحت شعار "مواجهة الجرحين"، حيث تلقى كل منهما خسارة في المباريات الأخيرة، حيث خسر تشيلسي أمام استون فيلا بهدفين، وتلقى ليفربول خسارة ثقيلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-1.

وتشهد تاريخ المواجهات بين الفريقين تفوقًا لصالح ليفربول، حيث تمكن الفريق الأحمر من الفوز في 78 مباراة من أصل 182 مباراة سابقة، بينما فاز تشيلسي في 61 مباراة وانتهت 43 مباراة بالتعادل.

ويسعى كل فريق للفوز في هذه المباراة المهمة، وخاصة تشيلسي الذي يعاني من تراجع في مستواه هذا الموسم، ويأمل ليفربول في استغلال ذلك لتحقيق الانتصار وتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكانت المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ويأمل كلا الفريقين في تحقيق انتصار في هذه المباراة المرتقبة لتحسين موقفهما في البطولة.

تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي.. نونيز أساسيا واستبعاد فان دايك

أليسون بيكر، جو جوميز، إبراهيما كوناتي، جويل ماتيب، تسيميكاس، جميس ميلنر، جوردان هيندرسون، جونز، داروين نونيز، روبيرتو فيرمينيو، دييجو جوتا.

واستبعد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي، وذلك بسبب المرض حسبما أكدت شبكة ذا أثلتيك.

ويحل فريق ليفربول في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في موسم غير موفق لـ«الريدز»، إذ حقق الفريق 42 نقطة من 27 مباراة، فاز في 12، وتعادل 6، وهزم 9.

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ويستعد النجم المصري صاحب الـ30 عاما، لتسجيل ظهوره في المباراة رقم 20 أمام فريقه السابق تشيلسي، في مختلف المسابقات مع الأندية التي لعب بها طوال مشواره الاحترافي في الملاعب الأوروبية.

محمد صلاح يهز شباك تشيلسي بـ7 أهداف

ونجح محمد صلاح، فى هز شباك تشيلسي بـ7 أهداف، وصنع هدفين، في مختلف البطولات.

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