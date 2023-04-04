مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي يلا شوت

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي يلا شوت ، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية صوب أرضية ملعب ستامفورد بريدج لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء 4 أبريل، لحساب فعاليات المرحلة الثامنة من مؤجلات مسابقة الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة تشيلسي ضد ليفربول على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.


مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي يلا شوت، مواجهة مرتقبة تجمع بين العملاقين الجريحين في البريميرليج، فكلاهما يريد بأن يحقق الفوز من أجل اقتناص النقاط الكاملة وتحسين مركزه على جدول الترتيب.

ولا يزال يواصل ليفربول نتائجة السلبية في مسابقة الدوري، فهو سقط في فخ الخسارة العريضة أمام مانشستر سيتي برباعية مقابل هدف، ليتوقف رصيده عند النقطة 42 ويتراجع للمركز الثامن على جدول الترتيب.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي يلا شوت، واستعد الريدز لهذه القمة المهمة والصعبة له خارج أرضة بشكل قوي وتركيز تام، حيث يرغب في تحقيق الفوز من أجل تصحيح المسار ومحاولة العودة لنغمة الانتصارات لتفادي خسارة جديدة قد تزيد من معاناته أكثر، لذا سيحاول اقتناص النقاط الكاملة للاقتراب مرة أخرى من المربع الذهبي.

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وعلى الجانب الأخر، يعيش تشيلسي مرحلة صعبة في الفترة الأخيرة وذلك بعدما زاد أستون فيلا متاعب البلوز بالفوز عليه بهدفين دون رد في الجولة الماضية بالدوري، ليتوقف رصيده عند النقطة 38 في المركز الحادي عشر، وتتسبب هذه الخسارة بإقالة المدير الفني جوهام بوتر قبل أسبوع من موقعة الفريق مع ريال مدريد في الأبطال.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي يلا شوت، ويقود تشيلسي في الفترة المقبلة بشكل مؤقت المدير الفني برونو سالتو، الذي سيكون أمامه مهمة صعبة أمام خصم عنيد وقوي، وبنفس الوقت يمر الفريق بفترة غير مستقرة بالأخص بعد إقالة بوتر.

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وتبحث إدارة تشيلسي في الساعات الحالية والأيام المقبلة عن مدير فني جديد ليقود الفريق خلفًا لبوتر، ومن أبرز الأسماء المرشحة هم لويس إنريكي، ناجلسمان، وماوريسيو بوتشينيو.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم يلا شوت

ويتطلع البلوز بقيادة المؤقت سالتو لتصحيح المسار والعودة من جديد للطريق الصحيح من موقعة الريدز التي قد تعطي دفعة كبيرة للفريق للقاءات المقبلة وبالأخص ريال مدريد، لذا سيحاول الفريق القتال بشراسة واستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف النقاط الكاملة.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي يلا شوت

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