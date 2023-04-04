يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر في الدوري المصري اليوم

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر في الدوري المصري اليوم ، بث مباشر مباراة الزمالك والمصري، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي نظيره الزمالك ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها اليوم في التاسعة مساءًا الثلاثاء 4 أبريل 2023، على استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري بث مباشر

يدخل فريق الزمالك اللقاء وهو لا يمر بأفضل فتراته مطلقًا، حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، بجانب أنه خرج من بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الرابطة وكأس مصر، وهو ما يعنى أنه يعيش موسمًا من أصعب المواسم التي تمر على النادي وجماهيره الغفيرة.

ستكون مواجهة اليوم صعبة بكل المقاييس ضد المصري البورسعيدي الذي لا يبتعد كثيرًا عن الزمالك في جدول الترتيب، بـ 28 نقطة في المركز التاسع وبفارق 8 نقاط فحسب، يبدو المصري عازمًا على تحسين مركزه في الجدول، من أجل الوصول إلى منطقة المربع الذهبي والتواجد ضمن الكبار الأربعة.

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري

ويقدم موقع الفجر الرياضي خدمة خاصة لمتابعيه تتضمن بث مباشر لمباراة الزمالك والمصري في الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها على ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2023 في التاسعة مساء اليوم.

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