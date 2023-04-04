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مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي يلا كورة بث مباشر yalla shoot يلا شوت مباراة الزمالك بث مباشر دون تقطيع، يصطدم الزمالك بنظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء 4 أبريل، على أرضية استاد برج العرب، لحساب منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة المصري البورسعيدي ضد الزمالك على الهواء عبر قناة أون تايم سبورت (1) بأداء صوتي للمعلق حاتم بطيشة.

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مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي يلا كورة بث مباشر yalla shoot يلا شوت مباراة الزمالك بث مباشر دون تقطيع، لا يزال يبحث الزمالك بقيادة المدير الفني المؤقت أحمد عبد المقصود عن العودة لمستواه الطبيعي ويتطلع لتصحيح المسار بعدما ودع دوري أبطال إفريقيا وكأس الرابطة مؤخرًا.

وكان الزمالك في بطولة الدوري بالجولة الماضية قد وقع في فخ الخسارة أمام إنبي بهدفين دون رد، ليتوقف رصيده عند النقطة 33 في المركز الخامس على جدول الترتيب.

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي يلا كورة بث مباشر yalla shoot يلا شوت مباراة الزمالك بث مباشر دون تقطيع، ويطمح الفارس الأبيض الذي استعد لهذه المباراة بتركيز عالي في تحقيق الفوز والعودة لنغمة الانتصارات قبل تعين مدير فني أجنبي خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيراير، ولكن هذا يحتاج منه التركيز العالي لنيل مراده كونه يصطدم بخصم عنيد وقوي.

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وعلى الجانب الأخر، يقدم المصري البورسعيدي بقيادة المدير الفني المخضرم حسام حسن أداء جيد في الفترة الأخيرة، فهو حقق الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد بالمرحلة السابقة، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع على جدول الترتيب.

وأنهى الفريق البورسعيدي تحضيراته لهذه المباراة بشكل قوي وبمعنويات مرتفعة، حيث يبحث عن تحقيق الفوز من أجل تعزيز رصيده من النقاط لتحسين ترتبه ومواصلة التقدم للأمام والبقاء في المناطق الدافئة.

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