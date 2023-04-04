ميناء دمياط يتداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر


شهد ميناء دمياط تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة، و4 آلاف و553 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار المركز الإعلامي للميناء في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 4033 طن قمح متجهين إلى كفر الشيخ وشبرا وكوم أبو راضي، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 156 ألفا و15 طنا، وبمخازن القطاع الخاص 103 آلاف و189 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 786 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 91 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 3 آلاف و832 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن الصادرات بلغت 24 ألفا و673 طنا، وتضمنت الواردات 38 ألفا و148 طنا.

Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. تعرف على قيمة انتقال امام عاشور من ميتلاند إلى الأهلي "بالدولار"

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم في الدوري المصري YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الانجليزي 2023 YALLASHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر في الدوري المصري اليوم

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك بث مباشر في الدوري السعودي اليوم.. YALLA SHOOT

عاجل - من أجل صفقة القرن.. يورجن كلوب يطرد نجم الفريق نهاية الموسم

يلا شوت.. مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي اليوم.. YALLA SHOOT