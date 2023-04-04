ميناء دمياط يتداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة



شهد ميناء دمياط تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة، و4 آلاف و553 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار المركز الإعلامي للميناء في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 4033 طن قمح متجهين إلى كفر الشيخ وشبرا وكوم أبو راضي، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 156 ألفا و15 طنا، وبمخازن القطاع الخاص 103 آلاف و189 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 786 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 91 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 3 آلاف و832 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن الصادرات بلغت 24 ألفا و673 طنا، وتضمنت الواردات 38 ألفا و148 طنا.