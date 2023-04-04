استقرار أسعار النفط بالختام بعد جلسة متقلبة

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لخطط أوبك+ لزيادة مقدار خفض الإنتاج في مواجهة البيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة والصين التي قد تشير إلى تراجع الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية سنتا واحدا إلى 84.94 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 80.71 دولار للبرميل عند الإغلاق.

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من ستة بالمئة يوم الاثنين بعد أن هزت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، الأسواق بالإعلان يوم الأحد عن خطط لخفض أهداف الإنتاج 1.16 مليون برميل أخرى يوميا من مايو أيار وحتى نهاية 2023.

ترفع التعهدات الأخيرة الحجم الإجمالي لتخفيضات أوبك+ إلى 3.66 مليون برميل يوميا تشمل مليوني برميل في أكتوبر تشرين الأول، وفقا لحسابات رويترز، وهو ما يعادل نحو 3.7 بالمئة من الطلب العالمي.

ودفعت قيود إنتاج أوبك+ معظم المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام. ورفع بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) توقعاته لبرنت إلى 95 دولارا للبرميل بحلول نهاية هذا العام، وإلى 100 دولار لعام 2024.

وأثار تراجع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في مارس آذار إلى أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات، وكذلك ضعف نشاط الصناعات التحويلية في الصين الشهر الماضي مخاوف بشأن الطلب على النفط.

كما يشعر المستثمرون بالقلق بشأن ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما أجج المخاوف من أن تؤدي هزة تضخمية في الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

كما تراجعت أسواق الأسهم بعدما أشارت البيانات إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.