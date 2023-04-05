ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات الصاغة اليوم الأربعاء 5-4-2023

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا ليسجل 2200 جنيه، بدعم من الصعود العالمي للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار 24: 2514.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 2200 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 1885.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 17600 جنيهًا

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب بقوة متجاوزة مستويات 2،000 دولار للأوقية، لتسجل 2،011 دولار للأوقية بالعقود الفورية، وسجلت العقود الآجلة 2،0034 دولار للأوقية.

جاء الارتفاع بعد بيانات سوق العمل الأضعف من المتوقع، والتي هبطت لأدنى المستويات في 21 شهر منذرة بأن الفيدرالي ربما سيؤدي بالاقتصاد الأمريكي إلى ركود مع ارتفاع لمعدل البطالة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي تتناسب عكسيًا مع الذهب لتهبط سندات الخزانة أجل عامين دون مستوى 4%.

ويتراجع الذهب أملًا بوقوع الاقتصاد الأمريكي بركود.