أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 5-4-2023

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء ليسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" أمس ارتفاعا ما بين 30 - 22 قرشا في البنوك المصرية لتستقر في بداية التعاملات اليوم.

ففي بنكا "الأهلي ومصر "سجلت 33.46 جنيه للشراء و33.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.57 جنيه للشراء و33.85 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.49 جنيه للشراء و33.61 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا ما بين 37 - 30 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكا "الأهلي ومصر" سجل 38.11 جنيه للشراء و38.57 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.24 جنيه للشراء و38.75 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.13 جنيه للشراء و38.25 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 99.65 جنيه للشراء و100.68 جنيه للبيع.

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