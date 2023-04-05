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عاجل.. السعودية تدين الاقتحام السافر للمسجد الأقصى الشريف

عربي ودولي
الاعتداء على المسجد
الاعتداء على المسجد الأقصى

أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة «تتابع بقلقٍ بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددٍ من المواطنين الفلسطينيين. 

وبحسب بيان، فإن "المملكة إذ تدين هذه الاقتحام السافر، لتعبّر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، مجددةً التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

السعودية الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى وزارة الخارجية
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