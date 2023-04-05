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الزراعة تصدر نشرة توصيات عاجلة للمزارعين بسبب تقلبات الجو

أخبار مصر
محاصيل زراعية
محاصيل زراعية

أصدر مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، توصيات فنية وتنبيهات وتحذيرات عاجلة للمزارعين، موضحا أن ذلك بسبب عودة هبات الرياح القوية والتقلبات الجوية.

وأكد مركز المناخ في بيان له، أنه يمنع ري القمح في كل الوجه البحري وشمال الصعيد حتى المنيا جنوبا.

وأضاف مركز المناخ، أن زيادة التذبذبات الحرارية سيكون لها تأثيرات سلبية على معدلات الإخصاب والعقد في الفاكهة خاصة المانجو والزيتون، ومحاصيل الخضر -التنفيل-.  

وأكد مركز المناخ، أن الأجواء مناسبة لتطور مزيد من الدورات المرضية - الندوات واللفحات والتبقعات والبياض وغيرها- وكذلك آفات حرشفية الأجنحة، وديدان الأوراق والثمار.

وأكد أن طقس الأمس، كان مائلا للبرودة على الساحل الشمال الغربي، حارا على باقي الجمهورية، وكانت هناك هبات متقطعة من الرياح المحملة بالرمال والأتربة، وباردا ليلًا على كافة الانحاء.

وأضاف أن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع بدءا من اليوم لتكون بين 32- 34 ° في معظم الانحاء ويكون الطقس ربيعي حار نهارا - بارد ليلا على كافة الأنحاء، وفروق حرارية عالية بين الليل والنهار.

وأوضح مركز المناخ، أنه تتقدم جبهة باردة من الشمال الغربي ناحية الداخل، ويحدث انخفاض متدرج في درجات الحرارة ليلا، بالإضافة إلى نشاط الرياح في صورة هبات عاصفة على مناطق الساحل الشمالي والمناطق الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة.

وزارة الزراعة أخبار مصر المحاصيل الزراعية التقلبات الجوية
Elfagr.org
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