موانئ البحر الأحمر تتداول 62 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 62 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و805 شاحنات، و62 سيارة في موانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1420 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن على أرصفة الموانئ بلغ 8 سفن.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أن الواردات بلغت 3 آلاف طن بضائع، و366 شاحنة، و52 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 59 ألف طن بضائع، و439 شاحنة، و10 سيارات، لافتة إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "عمان"، وغادرته السفينة "OPE QUEEN" وتحمل 49 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والسفينتان "الحرية 2، وبوسيدون إكسبريس".

وأشارت إلى أن ميناء نويبع البحري شهد تداول 2400 طن بضائع و285 شاحنة، كما يستعد الميناء لاستقبال السفينة "سينا"، فيما غادرته السفينتان "أيلة، وبريدج".