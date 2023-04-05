البورصة اليابانية تتراجع مع ارتفاع الين والقلق من ركود أميركي



انخفض المؤشر نيكي الياباني الأربعاء 5 أبريل نيسان، في أول خسارة له خلال 4 أيام إذ تلقت أسهم السيارات والطاقة ضربة من ارتفاع الين والمخاوف من ركود اقتصادي أميركي.



وامتدت خسائر المؤشر نيكي في جلسة بعد الظهر ليغلق على تراجع 1.68% عند 27813.26 نقطة، منخفضًا دون مستوى 28 ألف نقطة للمرة الأولى هذا الشهر.



وكان المؤشر قد صعد 1.82% خلال الجلسات الثلاث السابقة ليلامس أعلى مستوى منذ 10 مارس آذار.



كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.92% إلى 1983.84 نقطة بعد مكاسب استمرت 3 أيام بنسبة 1.99%.



وباع المستثمرون الأسهم التي ارتفعت في الأيام الماضية لجني الأرباح، وكانت أسهم شركات الطاقة من بين الأكثر تضررًا.



وواصل الين صعوده ليبلغ 131.315 مقابل الدولار، مما أثر على المعنويات على نطاق واسع، ووجه ضربة لشركات صناعة السيارات على وجه الخصوص، مع انخفاض قيمة المبيعات الخارجية.



وهبطت أسهم كل من تويوتا موتور 2.45%، وهوندا موتور 2.23%، ومازدا موتور 3.33%.



وخلال الليل، تراجعت جميع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة، إذ أدى دليل على تباطؤ الاقتصاد إلى تفاقم المخاوف من أن حملة التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفدرالي قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي عميق.

وأظهرت بيانات جديدة أن فرص العمل تراجعت إلى أدنى مستوى لها في عامين، وانخفضت طلبيات المصانع للشهر الثاني.



وكان سهم شركة فاست ريتيلينج للبيع بالتجزئة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي مع انخفاضه 1.92%ليخسر المؤشر 58 نقطة.