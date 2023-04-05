سعر الدولار يقترب من أدنى مستوى في شهرين بفعل بيانات الوظائف الأميركية

اقترب سعر الدولار من أدنى مستوياته في شهرين الأربعاء 5 أبريل نيسان، بعد أن دعمت بيانات ضعيفة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي لن يكون بحاجة لمزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، بينما وصل الدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في شهرين بعد رفع أسعار الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع.



وكانت أنشطة التعاملات والتداولات في السوق أكثر هدوءًا مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الشهري للولايات المتحدة الذي من المقرر أن يصدر بعد يومين.



ورفع البنك المركزي في نيوزيلندا على غير المتوقع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 14 عامًا إلى 5.25%.

وكان 22 من أصل 24 من خبراء اقتصاد‭ استطلعت لرويترز توقعوا رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط.



وارتفع الدولار النيوزيلندي 1.1 بالمئة لأعلى مستوى في شهرين مسجلًا 0.6383 دولار بعد القرار لكنه تراجع بعد ذلك وبلغت نسبة ارتفاعه في أحدث التداولات 0.1% مسجلًا 0.6361.



ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، لأدنى مستوى في شهرين عند 101.43.

وارتفع في أحدث التعاملات 0.1% مسجلًا 101.59 بعد أن هبط 0.5% في اليوم السابق.



وأظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء أن الوظائف الجديدة بالولايات المتحدة تراجعت لأدنى مستوى فيما يقرب من عامين في فبراير شباط مما يشير إلى أن أسعار الفائدة الأعلى بدأت تؤثر على سوق العمل.



وتتوقع الأسواق بنسبة 59% أن يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة كما هي في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في مايو أيار ارتفاعا من 43%قبل يوم.



واستقر اليورو عند 1.0948 دولار بما يقل قليلًا عن أعلى مستوى في شهرين سجله أمس الثلاثاء، بينما تراجع الإسترليني 0.2% عند 1.2479 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في 10 أشهر قبل يوم.



ويتجه الدولار لتسجيل خسارة لليوم الثالث على التوالي أمام الين الياباني إذ تراجع 0.3% إلى 131.20.



وتراجع الدولار الأسترالي 0.8% إلى 0.67 دولار أميركي بعد يوم من إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.6% بعد زيادتها 10 مرات متتالية قائلًا إنه بحاجة لمزيد من الوقت لتقييم تأثير عمليات رفع الفائدة السابقة.