سعر الذهب يواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ مارس آذار 2022 اليوم الأربعاء، إذ واصلت الصعود بعد أن عززت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة الرهان على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2021.97 دولارًا للأونصة، بينما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2038.70 دولار.

وقفزت أسعار الذهب 2% أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت البيانات انخفاض أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في فبراير شباط إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من عامين.



واستقر مؤشر الدولار، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى في شهرين، مما يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين حاملي العملات الأخرى.



وسجل الذهب أعلى سعر باليورو والجنيه الإسترليني في أكثر من أسبوع.



وفي أوروبا تسارع تعافي منطقة اليورو الشهر الماضي، لكن الانتعاش كان متفاوتا على مستوى البلدان.

وخلص استطلاع لرويترز إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعات مايو أيار ويونيو حزيران ويوليو تموز.



وبينما تتوقع الأسواق توقفًا مؤقتًا في رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في مايو أيار، قالت لوريتا ميستر رئيسة الفدرالي في كليفلاند، إن الفدرالي سيتخذ على الأرجح قرارات أخرى برفع أسعار الفائدة في المستقبل، ليصل سعر الفائدة النهائي إلى أكثر من 5%.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.9% إلى 24.78 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 1019.44 دولار والبلاديوم 0.5% إلى 1463.81 دولار.