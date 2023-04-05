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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شووت اليوم في كأس الملك الإسباني YALLA SHOOT 

"يلا شوت ".. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شووت اليوم في كأس الملك الإسباني YALLA SHOOT 

بث مباشر
بوابة الفجر

 بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شووت اليوم في كأس الملك الإسباني YALLA SHOOT  ، لقاء Barcelona vs. Real Madrid، وقرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تغيير إحدى عاداته قبل مواجهة برشلونة، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان أنشيلوتي معتادًا على قول مؤشرات عن التشكيل الأساسي للمرينجي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، كما كان يبلغ اللاعبين المشاركين في المباريات مبكرًا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 5-4-2023

"يلا شوت ".. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شووت اليوم في كأس الملك الإسباني YALLA SHOOT ، ينطلق اللقاء بين برشلونة وريال مدريد، على أرض ملعب كامب نو معقل البرسا، عند الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والتاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

SSC1 HD
Shahid VIP
TVE La 1 HD
L'Equipe TV
BT Sport 1 HD
TVP Sport HD
M. Liga de Campeones

معلق مباراة الكلاسيكو

فهد العتيبي

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

ووفقا لشبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، قال أنشيلوتي لنجله دافيد خلال آخر مران قبل الكلاسيكو، إنه لن يقدم أي مؤشرات حول التشكيل الأساسي لريال مدريد. وأشارت الشبكة إلى أن أنشيلوتي قرر تغيير عادته للحفاظ على السرية، وإحداث الحيرة لمن يحاول تخمين التشكيل الأساسي، خصوصًا تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الذي يبدو أنه فهم أسلوب المدرب الإيطالي جيدًا، وحقق 3 انتصارات متتالية في الكلاسيكو.

"يلا شوت ".. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شووت اليوم في كأس الملك الإسباني YALLA SHOOT، وأوضحت أن أنشيلوتي قرر بدقة من سيشارك في مباراة الغد، لكنه لم يخبر اللاعبين أيضًا لتجنب إصابة الآخرين بالاسترخاء، في الوقت الذي يريد فيه المدرب المخضرم الحفاظ على الحماس الذي تولد لدى اللاعبين، عقب الفوز الكبير على بلد الوليد في الدوري الإسباني (6-0).

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

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