أهم ما جاء في كلمة بوتين أمام السفراء الأجانب الجدد

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبرز القضايا السياسة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد بقصر الكرملين الكبير.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام السفراء الأجانب الجدد:

- روسيا منفتحة على جميع الدول بلا استثناء

- مدخل روسيا هو المساواة ما بين الجميع ونسعى لتحقيق المصالح الوطنية ونلتزم بالقواعد الدبلوماسية.

- روسيا ستمضي في مسارها لتشكيل عالم متعدد القطبية.

- وجود 17 ممثلا دبلوماسيا يؤكد انفتاح روسيا على العالم وقدرتها على الحفاظ على علاقات متوازنة.

- نتمنى من السفير الدنماركي أن تسمح بلاده بالقيام بتحقيق دولي شفاف للوقوف على أسباب تفجير "السيل الشمالي".

- القطب الشمالي هي أحد القضايا التي نتمنى أن يتم حلها مع النرويج الذي تمر علاقتنا بها بمشكلات.

- علاقاتنا بسلطنة عمان تتطور والكثير من المشاريع يتم تنفيذها في قطاع الزراعة.

- سوريا هي صديق مقرب من روسيا، وقد ساعدناها في القضاء على الإرهاب الدولي وسنستمر في مساعدتها في التغلب على تداعيات الزلزال المدمر، وسنستمر في دعم البلاد لتسوية الأزمة السورية.

- العلاقات مع المكسيك تمتد لـ130 عاما، وتستند إلى المدخل المتوازن للمكسيك فيما يتعلق بالقضايا الدولية. نهدف إلى رفع مستوى التعاون، لا سيما وقد ارتفع مستوى التبادل التجاري إلى 4 مليارات دولار.

- علاقة روسيا بالولايات المتحدة تعيش أزمة عميقة.

- بوتين مخاطبا السفيرة الأمريكية الجديدة: أعرف أنكم قد لا تتفقون مع رأيي، ولكن استخدام الولايات المتحدة للثورات الملونة ودعم الانقلاب في كييف عام 2014 هو السبب فيما يحدث اليوم، والسبب في تدهور العلاقات الروسية الأمريكية.

- هناك العديد من المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات مع جمهورية العراق، والعلاقات التجارية بين البلدين تتطور بنحو مستدام، فيما تتنوع البضائع التي يتم تبادلها بين البلدين، ونحن ضد أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

- نعد لقمة إفريقيا في بطرسبورغ على نحو جاد، وسنكون سعداء لرؤية جميع رؤساء الدول الإفريقية وكذلك المنظمات الإقليمية في القمة.

- بصرف النظر عما يدور في العالم، أود أن أتمنى لكم التوفيق في مهمتكم، وأن يكون عملكم في روسيا مثمرا.