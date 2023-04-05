تركيا: إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات إلى شمالي العراق

عربي ودولي
بوابة الفجر

قررت وزارة الخارجية التركية، إغلاق الأجواء التركية أمام الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية شمالي العراق، بسبب النشاط الكبير لحزب العمال الكردستاني في المنطقة.

وقالت الخارجية التركية، بإنه تم إغلاق المجال الجوي التركي، أمام الطائرات التي ستستخدم مطار السليمانية الدولي في العراق، للهبوط والإقلاع، اعتبارا من 3 أبريل الحالي"، مبينة أن القرار المذكور، جاء "في إطار تكثيف أنشطة تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في السليمانية، وتغلغل التنظيم الإرهابي في المطار، وبالتالي تهديد أمن الطيران".

وأفادت بأن هذا القرار سيكون ساري المفعول حتى 3 يوليو 2023 في المرحلة الأولى، ثم ستتم مراجعته في ضوء التطورات التي سنراقبها عن كثب حتى التاريخ المذكور.

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