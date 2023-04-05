نتنياهو: نسعى لتهدئة الموقف بعد الأحداث في المسجد الأقصى

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على التزام حكومته بتهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع الراهن عقب أحداث الليلة الماضية.

وأضاف نتنياهو، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على حرية العبادة والوصول إلى جميع الأديان والوضع الراهن في الحرم القدس"، مؤكدا أنه لن يسمح للمتطرفين العنيفين بتغييره.

وكان قد اقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء على المعتكفين، مما أسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين، وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.

وبدوره، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين".

وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى، وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".