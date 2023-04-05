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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت الآن في كأس إسبانيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت الآن في كأس إسبانيا

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت الآن في كأس إسبانيا ، مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس إسبانيا يترقبها الملايين من عشاق الكرة العالمية، حيث كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة الذي يحظى دائمًا باهتمام جماهير الكرة العالمية

ويلتقي برشلونة ضد ريال مدريد الليلة في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس إسبانيا، على أرض ملعب كانب نو، وكانت المباراة الأولي في الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة على ريال مدريد بهدف للاشيىء في عقر دار ريال مدريد.

مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدورى الإسباني

 

وتقدم بوابة الفجر الرياضي متابعة خاصة لما قبل مباراة برشلونة وريال مدريد، وموعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد، والتشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد، والتشكيل المتوقع لفريق برشلونة، بالإضافة إلى متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة.

فرحة لاعبي ريال مدريد بالهدف

 

توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا

يلتقي فريقا برشلونة وريال مدريد الليلة، عند الثامنة مساء، بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، وعند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، والأردن، وجنوب إفريقيا، وعند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، والكويت، وقطر، وعمان، وعند الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة دبي، وأبوظبي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

 

مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدورى الإسباني

 

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس إسبانيا

من المقرر أن تنقل قناة إس إس سي الرياضية السعودية، مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا، والمقرر لها عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، ويمكن للمشاهد أن يتابع مباراة ريال مدريد وبرشلونة على قناة إس إس سي، عبر التردد التالي:

التردد: 12523
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدورى الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد في كأس إسبانيا
 

من المنتظر أن يلعب تشافي المدير الفني لفريق برشلونة ضد ريال مدريد الليلة بقوته الضاربة، ومن المنتظر أن يكون تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: بالدي، ألونسو، أراخو، كوندي
خط الوسط: بوسكيتش، كيسيه، جافي
خط الهجوم: أنسوفاتي، ليفانوفيسكي، رافينها

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا
 

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في كأس إسبانيا

من المنتظر أن يلعب أنششيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بطريقة هجومية في مباراة ريال مدريد ضد برشلونة حيث لا بديل أمام ريال مدريد سوى الفوز، ومن المنتظر أنيكون تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: ألابا، ناتشو، ميليتاو، فاسكيز
خط الوسط: تشواميني، توني كروس، لوكا مودريتش
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فالفيردي

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