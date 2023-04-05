البيت الأبيض: بايدن يزور المملكة المتحدة وإيرلندا الثلاثاء المقبل

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقوم بجولة تشمل المملكة المتحدة وإيرلندا من 11 إلى 14 أبريل الجاري.
ويزور بايدن بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية أولًا في الذكرى الـ25 لتوقيع اتفاقية الجمعة العظيمة، قبل أن يتوجه إلى إيرلندا حيث يلقي كلمة في دبلن. 

وقال البيت الأبيض، إن زيارة بايدن لإيرلندا الشمالية سوف "تمثل تقدمًا هائلًا" منذ توقيع اتفاقية الجمعة العظيمة.
وسوف يناقش بايدن خلال زيارته لجمهورية إيرلندا التعاون عن كثب بشأن التحديات العالمية المشتركة.
وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، إن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جين-بيير أكدت أن بايدن سيؤكد على استعداد الولايات المتحدة لدعم الإمكانات الاقتصادية الهائلة لإيرلندا الشمالية لصالح كل المجتمعات.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في تغريدة، إنه سوف يكون "امتيازًا وشرفًا" الترحيب ببايدن في إيرلندا.
وتأتي زيارة بايدن تلبية لدعوة من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعد لقاء جمعهما في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الشهر الماضي. 
ويبدي الرئيس الأمريكي جو بايدن اهتمامًا كبيرًا في إيرلندا، التي ينحدر منها أجداده المهاجرين حسب تأكيده المستمر، وقد زارها مرتين، في 2016، ثم في 2017، خلال زيارة إلى مؤسسة رعاية محلية، بعد عامين من وفاة ابنه بالسرطان.
وأكد فارادكار، "كان جو بايدن دائمًا صديقًا لإيرلندا. على مدى عقود عديدة، وحتى يومنا هذا، دعم قضية السلام في إيرلندا واتفاقية الجمعة العظيمة".
وأضاف، لقد وقف معنا ونحن نجتاز التداعيات الصعبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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