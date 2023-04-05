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أهلي طرابلس الليبي يعسكر بالإسكندرية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالبطولة العربية

الفجر الرياضي
طارق جرايا
طارق جرايا

قرر الجهاز الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي بقيادة الكابتن طارق جرايا مد فترة تواجد فريقه بمصر وإقامة معسكر مغلق بمدينة الاسكندرية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش  في لقاء العودة  بالبطولة العربية والمقرر لها ١١ من الشهر الجاري بمدينة بني غازي الليبي.

وحقق الفريق الليبي فوزا غاليا خارج ملعبه علي الطلائع ٢/١ ليضاف ذلك إلى مسيرة المدرب التونسي صاحب الجنسية الفرنسيه طارق جرايا الناجحة مع الفريق منذ تولية المهمة حيث حقق الفوز في اربع مباريات  من اصل ٤ احتل بهم المركز الثاني بالدوري الليبي وتأهل إلى المباراة النهائية لكأس ليبيا.

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وعبر المدرب طارق جرايا عن سعادته بهذا النصر  علي طلائع الجيش وبالمستوي الذي وصل اليه فريقه مؤكدا إنه مازال امامه الكثير ويطمع في نقل خبراته ودوافعه الإيجابية للوصول بالفريق لأعلي نقطة في كافه المسابقات 
ويتمتع المدير الفني بسيرة ذاتية كبيرة حيث إنه يعتبر من قلائل المدربين علي مستوي العالم الذي حقق نسبة فوز عاليه طوال مسيرته التدريبية حيث تتخطي ال٨٢%وفقا للاحصاءات الخاصة بتقيم المدربين.

وأضاف المدير الفني إنه جاء إلى ليبيا ليحقق ما حققه من نجاحات طوال مسيرته التدريبية والتي تولي لها اندية كثيرة وحقق ألقاب وانتصارات كبيرة مع النجمة اللبناني واربيل العراقي واحد السعودي والفيصلي الادرني بالاضافة إلى العمل داخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. 
مؤكدا إنه يسعي لكتابه تاريخ لنفسه داخل القارة الافريقية وخوض تجربة كبيرة موضحا إنه لدية خبرات وشهادات قوية تؤهله لكل التحديات التي ستواجه
وقال إنه لديه فلسفه الفوز ولعب الكرة الهجومية لتحقيق الفوز وهو ما وضعه علي قائمة افضل مدربي العالم من حيث نسب الفوز في كل المباريات.

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