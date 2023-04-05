الباب مازال مفتوحا.. الأهلي يضم الموهوبين فى دورة المرج لقطاع الناشئين

نجح مسئولو النادي الاهلى فى التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين مواليد ٢٠٠٨ و٢٠١٠ بعد تألقهم خلال فعاليات الدورة الرمضانية الكبرى المقامة حاليا على ملاعب سيد جلال فى المرج.

وتواجد منذ اليوم الأول الفعاليات البطولة التى يشرف عليها سيد جلال كل من حمدى ابو راضى وناجى خليل نجمى النادي الأهلي لمتابعة اللاعبين على أرض الواقع واختيار افضل العناصر من أجل ضمها للنادي الأهلي.

وكشف الكابتن حمدى ابو راضى نجم النادي الاهلى عن مفاجأة لكل اللاعبين المشاركين بأن الباب مازال مفتوحا لكل الموهوبين من أجل الانضمام للنادي الاهلى فى حال تقديم أداء افضل لا سيما أن البطولة تشهد مشاركة اكثر من ٤٥ فريقا لمواليد ٢٠٠٨ و٢٠١٠.

وأشاد نجم النادي الأهلي بمستوى وأداء اللاعبين وتنظيم البطولة الذى يشهد تنسيقا كبيرا والعمل على تهيئة الأجواء أمام الجميع لتقديم الأفضل دائما.

من جانبه عبى سيد جلال المشرف العام على البطولة عن سعادته باختيار اكثر من ٥ لاعبين للانضمام لصفوف الاهلى مشيرا إلى أن أول أهداف الدورة الرمضانية بدأ يتحقق بانضمام الموهوبين إلى الأندية الكبرى من أجل ثقلهم وتنمية ورعاية موهبتهم مشيرا إلى أن هناك العديد من الأهداف التى تعمل اللجنة المنظمة على تحقيقها اولا بأول مؤكدا أن الهدف الأساسى هو اكتشاف العديد من المواهب فى تلك المراحل السنية لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل النموذجي من أجل خلق عشرات النماذج من النجم العالمى محمد صلاح.

وشهدت البطولة حضور العديد من القيادات الرياضية والبرلمانية فى مقدمتهم سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة والمهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي بالإضافة إلى عادل قبيس امين حزب مستقبل وطن المرج وعدد كبير من نواب مستقبل وطن بالمرج