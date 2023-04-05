موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 اليوم والقنوات الناقلة

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 اليوم الأكثر ورجًا على محرك بحث جوجل الآن، حيث سيتم إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 لربع النهائي اليوم الأربعاء الموافق 5 أبريل الجاري.

وسنقدم لكم فيما يلي تفاصيل موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 اليوم، بالإضافة القنوات الناقلة.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 اليوم

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.. قرعة الدور ربع النهائى لدورى أبطال إفريقيا تقام اليوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 فى القاهرة، بدءًا من الساعة 8:30 مساءً، بتوقيت القاهرة، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي.

ينتظر أن يتم بث قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والذي يلعب بنظام خروج المغلوب عبر أكثر من قناة، منها "أون تايم سبورتس" المصرية، بالإضافة إلى البث عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

كما سيتم نقل قرعة دوري أبطال إفريقيا كذلك عبر القناة الإخبارية لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

وسيلتقى الأهلى مع أحد أندية الصدارة، باستثناء صن داونز الجنوب أفريقى، الذى تواجد مع المارد الأحمر فى نفس المجموعة بدور المجموعات، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف.

ويواجه الأهلى واحدًا من الفرق الثلاثة التى تأهلت فى صدارة مجموعتها، وهى: الوداد مُتصدر المجموعة الأولى، أو الرجاء البيضاوى مُتصدر المجموعة الثالثة، أو الترجى مُتصدر المجموعة الرابعة.

وجاءت الأندية المتأهلة دور الـ8 في دوري الأبطال، كالتالى: شباب بلوزداد، الترجي، شبيبة القبائل، ماميلودي صن داونز، الرجاء، سيمبا، الوداد المغرب، الأهلي مصر.

وستشهد القرعة تقسيم الأندية المتأهلة إلى تصنيفين، يضم الأول متصدرى المجموعات الأربع، والثاني أصحاب الوصافة، ويلتقى فريق من التصنيف الأول مع آخر من الثانى باستثناء الفريقين اللذان وقعا معًا بالمجموعة.