موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في كأس إسبانيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في كأس إسبانيا 2023 نقدمه لكم عبر السطور التالية، حيث ستشهد الليلة قمة كروية كبيرة بين برشلونة والريال.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في كأس إسبانيا 2023

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في كأس إسبانيا 2023.. يخوض فريق برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، مباراة ضد فريق ريال مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا 2022/23.

ويستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مباراة الفريقين، في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة الكأس.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قد انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد.

ويلتقي المتأهل من برشلونة وريال مدريد مع فريق أوساسونا، في نهائي كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وسوف تذاع المباراة عبر قناة SSC1 HD، وتطبيق شاهد vip.