موعد عرض مسلسل الهرشة السابعة الحلقة 14 والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2023.. مع اقتراب انتهاء عرض مسلسل الهرشة السابعة وتصاعد الأحداث المشوقة والمثيرة، حيث يفصلنا 5 حلقات فقط على انتهاء المسلسل فهو مكون من 15 حلقة فقط.

يترقب المتابعين موعد عرض الهرشة السابعة الحلقة 14، وهذا ما نقدمه لكم في السطور التالية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

ملخص مسلسل الهرشة السابعة الحلقة 13

ملخص مسلسل الهرشة السابعة الحلقة 13.. ذهبت سلمى أسماء جلال، برفقة شريف علي قاسم، إلى استشاري في العلاقات الزوجية لحل مشكلتهما، وبعدها سافر شريف مع ابنته المراهقة جوليا إلى رحلة ترفيهية لمحاولة التقرب منها وتعويضها عن ما فاتها من سنوات دون وجوده بجوارها.

عرضت سلمى على شريف أن تأتي جوليا إلى منزلهما لتعيش معهما، بينما قضى آدم محمد شاهين، العطلة الأسبوعية مع توأمه في منزل طليقته نادين أمينة خليل، والتي ظهرت بلوك جديد في ملابسها وشعرها أبهر طليقها، بعد أن اهتمت بنفسها.

“الهرشة السابعة” هو مسلسل مكون من 15 حلقة بطولة: أمينة خليل، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وأسماء جلال، وعايدة رياض، من تأليف: ورشة سر مريم نعوم، وإخراج: كريم الشناوي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول الملل الذي يتسرب إلى الحياة الزوجية مع مرور الوقت، والإحباط الذي يصيب طرفي العلاقة فهل ينجح الزواج الذي بدأ بقصة حب رومانسية انتهت بالزواج أم لا؟

موعد عرض الهرشة السابعة الحلقة 14

موعد عرض الهرشة السابعة الحلقة 14.. من المقرر أن يعرض مسلسل الهرشة السابعة الحلقة 11 على شبكة قنوات MBC مصر حصريًا، في تمام الساعة الـ10 مساءً ويعاد في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وMBC مصر 2 يذاع في تمام الساعة الثالثة فجرًا ويعاد الساعة الـ 8 مساءً، كما يعرض المسلسل عبر منصة شاهد الإلكترونية، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ويُعرض في الجزء الأول من الشهر الكريم.