بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا

مشاهدة مباراة برشلونة يلا شوت HD | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا، إصابات عديدة ضربت صفوف كل من ريال مدريد وبرشلونة قبل مواجهة الأربعاء المقبل، بإياب نصف نهائي كأس الملك.

مشاهدة مباراة برشلونة يلا شوت HD | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا ، وكان برشلونة قد تفوق على ملعبه في مباراة الذهاب بهدف دون رد، حيث يكفيه التعادل من أجل بلوغ النهائي، بينما بات الريال مطالبًا بالفوز بفارق هدفين من أجل حسم البطاقة.

مشاهدة مباراة برشلونة يلا شوت HD | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا

غيابات ريال مدريد في الكلاسيكو

يعاني الريال من 3 اصابات ضربت صفوفه قبل الكلاسيكو، حيث تأكد غياب الظهير فيرلاند ميندي بسبب الاصابة.

مشاهدة مباراة برشلونة يلا شوت HD | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا ، وكما بات من الصعب لحاق كل من المدافع الألماني أنطونيو روديغير والجناح البرازيلي رودريغو بسبب الاصابة.

مشاهدة مباراة برشلونة يلا شوت HD | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا

غيابات برشلونة في الكلاسيكو

4 غيابات مؤثرة في صفوف الفريق الكتالوني قبل كلاسيكو الكأس أمام الريال الأربعاء المقبل، في مقدمتهم نجم الوسط بيدري بسبب الاصابة.

كما يفتقد برشلونة خدمات الفرنسي عثمان ديمبلي والدنماركي كريستنسن بسبب الاصابة أيضًا، مشاهدة مباراة برشلونة يلا شوت HD | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا .

بينما لازال موقف الهولندي فرينكي دي يونغ غامضًا من حيث المشاركة، حيث تضائلت فرص لحاقه بالمواجهة، لعدم تعافيه من الاصابة بشكل كامل.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة برشلونة يلا شوت HD | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا

مشاهدة مباراة برشلونة يلا شوت HD | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا