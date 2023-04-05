دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان وقت الإفطار يبحث عنه ملايين الصائمين في مصر، لذا سنقدم لكم عبر السطور التالية نص دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان وقت الإفطار.

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان وقت الإفطار

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان وقت الإفطار.. عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَأَقِلْنِى فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ، وَلَا تَجْعَلْنِى غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ"،ويقال مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا صَامَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ".

أدعية اليوم الرابع عشر من رمضان وقت الإفطار