مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر يلا شوت الان في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر يلا شوت الان في الدوري المصري، مباراة الاهلي وغزل المحلة في بطولة الدوري العام، ينتظرها الكثير من عشاق النادي الأهلي، بعدما انتهى الأهلي من مبارياته في دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا وتأهل إلى دور الثمانية.

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ترتيب الأهلي وغزل المحلة في جدول الدوري العام

الأهلي يحتل قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، جمعهم من لعب 18 مباراة، وفي المقابل، يأتي فريق غزل المحلة في المركز الثامن، في ترتيب الدوري المصري، برصيد 30 نقطة، جمعهم من 22 مباراة.

توقيت مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري

يلعب الأهلي وغزل المحلة الليلة، عند الثامنة والربع مساء، بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، والتاسعة والربع مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، والأردن، وجنوب إفريقيا، وعند الساعة العاشرة والربع مساء، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، وعمان، والساعة الحادية عشر والربع مساء، بتوقيت دولة الإمارات المتحدة، دبي، وأبوظبي.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري العام

من المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس، مباراة الأهلي ضد غزل المحلة الليلة، في الجولة الثالثة والعشرين، لبطولة الدوري العام، والمقرر لها عند الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، حيث تمتلك قناة أون تايم سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري المصري الممتاز ومنها مباراة الاهلي وغزل المحلة

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تغيرات في تشكيل الأهلي المتوقع ضد غزل المحلة

من المتوقع أن يجري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، بعض التغيرات على تشكيل فريق الأهلي ضد غزل المحلة لرغبة المدير الفني لفريق الأهلي، في إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في الأهلي، ومن المنتظر، أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع ضد غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: على لطفي

خط الدفاع: محمد أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، قندوسي، مروان عطية

خط الهجوم: محمد شريف، كهربا



تشكيل غزل المحلة المتوقع ضد الأهلي في الدوري

من المنتظر أن يلعب فريق غزل المحلة ضد الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: مصطفى العش، معاذ الحناوي، أحمد رضا، سيد شبرواي

خط الوسط: إبراهيم كونيه، أحمد النادري، مصطفى ديشه، أحمد الشيخ

خط الهجوم: تشارلز، عبد الرحمن عاطف