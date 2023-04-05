يلا شوت مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر beIN sport مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر دون تقطيع

يلا شوت مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر beIN sport مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر دون تقطيع

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر beIN sport مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر دون تقطيع، يستدرج نادي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، غريمه ريال مدريد، إلى ملعب كامب نو، لملاقاته في مباراة تجمع بينهما ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وحجز أوساسونا، بعد عبور أتلتيك بلباو، بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة يستدرج ريال مدريد من أجل ضربة قاضية

يلا شوت مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر beIN sport مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر دون تقطيع، ويأمل برشلونة، توجيه ضربة قاضية إلى ريال مدريد، بعد سلسلة من الضربات المتتالية في 3 مسابقات، خلال موسم 2022-2023، هي الدوري، الكأس والسوبر.

ريال مدريد هزم برشلونة في الدور الأول من الليجا (3-1)، قبل أن يستفيق رفاق المدرب تشافي هيرنانديز، ليكتب 3 انتصارات متتالية، (3-1) في

يلا شوت مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر beIN sport مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر دون تقطيع، كأس السوبر الإسباني، (1-0) في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، و(2-1) في الدور الثاني من الدوري الإسباني.

فوز برشلونة يقربه من حصد الثلاثية المحلية، بعد التتويج بكأس السوبر، حيث يتصدر كذلك منافسات الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد.

من جانبه، يخشى ريال مدريد مع مدربه كارلو أنشيلوتي، الخروج من موسم 2022-2023، بـ "صفر" ألقاب محلية.

يلا شوت مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر beIN sport مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر دون تقطيع،التتويج بكأس ملك إسبانيا إلى جانب كأس العالم للأندية 2022، قد يرضي جماهير ريال مدريد، مع آمال بشأن مواصلة المغامرة القارية في دوري أبطال أوروبا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

غيابات برشلونة وريال مدريد

يفتقد برشلونة، جهود كل من فرانكي دي يونج، بيدري، أندرياس كريستنسن وعثمان ديمبلي.

أما ريال مدريد، تأكد غياب فيرلاند ميندي، مع شكوك بشأن مشاركة أنطونيو روديجر وماريانو دياز.

بطاقة مباراة برشلونة وريال مدريد

- الحدث: برشلونة يستضيف ريال مدريد

- الدور: إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

- وضعية الفريقين: فاز برشلونة (1-0) ذهابًا على ريال مدريد

- الملعب: كامب نو

- التوقيت: في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة

- الحكم: مارتينيزا مونويرا

- تاريخ المواجهات الرسمية: 253 مباراة

- فوز ريال مدريد: 101 مباراة

- فوز برشلونة: 100 مباراة

- التعادل: 52 مباراة

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

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