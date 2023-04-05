مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم Real Madrid vs Barcelona في (كأس الملك)

(كورة أون لاين) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم Real Madrid vs Barcelona في (كأس الملك) Kora Star، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية صوب أرضية ملعب سبوتيفاي كامب نو لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، مساء اليوم الأربعاء 5 أبريل، وذلك لحساب منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم Real Madrid vs Barcelona

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي التاسعة بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة برشلونة ضد ريال مدريد على الهواء عبر قناة SSC1 HD بأداء صوتي للمعلق فهد العتيبي.



كلاسيكو جديد وأخير سيكون بين العملاقين هذا الموسم، بعدما تقابلا هذا الموسم 4 مواجهات من قبل، حيث كانت مواجهتين في الدوري الإسباني، ومواجهة في كأس السوبر الإسباني الذي حسمه برشلونة لصالحه، ومواجهة ذهاب كأس الملك.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم Real Madrid vs Barcelona

(كورة أون لاين) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم Real Madrid vs Barcelona في (كأس الملك) Kora Star ، ونجح برشلونة في التفوق على ريال مدريد في هذه المواجهات حتى اللحظة أي 3 انتصارات مقابل هزيمة، حيث كانت البداية بفوز ريال مدريد في الدوري بالدور الأول بثلاثية مقابل هدف، ومن ثم حصد برشلونة لقب كأس السوبر من أنياب الريال بالفوز عليه بنفس نتيجة الليغا، وبعد ذلك حقق الفوز عليه في الدور بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكانت المواجهة قبل الأخيرة أي قبل لقاء الدوري في كأس ملك إسبانيا، ونجح برشلونة في حسم لقاء الذهاب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياغو برنابيو.

ويظهر الفريق الكتالوني بصورة مميزة في مسابقة الدوري المحلي وهذا يعطي الفريق دفعة كبيرة لهذه الموقعة، حيث تتصدر كتيبة تشافي جدول ترتيب الليغا برصيد 71 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الوصيف ريال مدريد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم Real Madrid vs Barcelona

وأنهى البرسا تحضيراته لهذه المعركة الشرسة بتركيز عالي وبمعنويات مرتفعة، حيث يأمل الفريق اليوم استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الفوز وحسم الأمور بالتأهل للمباراة النهائية ومواصلة المنافسة بوقة على اللقب.

(كورة أون لاين) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم Real Madrid vs Barcelona في (كأس الملك) Kora Star ، وعلى الجانب الأخر، ستكون هذا المواجهة في الكلاسيكو بالنسبة لريال مدريد حاسمه وثأرية بالدرجة الأولى بعد علو كعب الخصم عليه في المواجهات هذا الموسم، وأيضًأ قد يكون مصير أنشيلوتي معلق بهذه البطولة ودوري الأبطال بعد صعوبة حصد لقب الليغا.

وحشد أنشيلوتي جميع أسلحته الفتاكه لمعركة الكلاسيكو اليوم، حيث سيراهن على جميع اللاعبين دون استثناء ولكن بالاخص فينيسيوس وكريم بنزيما في الخط الأمامي وموديريتش بخط الوسط، أملًا بأن يقتنص الفوز وينقذونه من معضله الإقصاء لمواصلة الصراع بقوة على اللقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

ويحتاج ريال مدريد اليوم للتريكز العالي وعدم التهاون أو إرتكاب الأخطاء من أجل نيل مراده، فهو قام بالتحضير الجيد للمباراة أملًا بأن يقدم مباراة كبيرة تجعله يخطف تذكرة العبور للمباراة النهائية والثأر من الخصم وتكون النهاية سعيدة للميرينغي كونها أخر مباراة كلاسيكو ستجمع الفريقين هذا الموسم.